Meedenken over de toekomst van abdijsite Herkenrode? Doe mee aan de online enquête

Hasselt Ook achterneef van kopstuk Thomas P. minimali­seert rol tijdens grote drugspro­ces

Net als veel van de andere beklaagden die momenteel in Hasselt terecht staan in het grote drugsdossier, minimaliseerde de verre achterneef van Thomas P. zijn rol in de criminele organisatie. De procureur vorderde voor hem een celstraf van zeven jaar een een boete van 40.000 euro. Zijn advocate vroeg gisteren tijdens de derde procesdag de vrijspraak of een straf met uitstel.

16 juni