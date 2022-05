Medewerkers en artsen Jesse halen 6.000 euro op voor vzw Boven De Wolken

Hasselt Zin in unieke tuindecora­tie? Kom op 2 juni naar de tuinbeurs van Kringloop­win­kel Okazi

Kringloopwinkel Okazi organiseert komende donderdag 2 juni opnieuw een tuinbeurs in openlucht aan het magazijn op het bedrijventerrein Stadsheide in Kiewit (Hasselt). Iedereen is er welkom om tuinmeubelen op de kop te tikken, maar ook tuindecoratie, gereedschap, zwembadjes en bloempotten.

14:50