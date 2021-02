Maurice (80) en Mathilda (67) overleefden aanrijding van goederentrein: “Eén sneetje in de duim en paar gebroken ribben. We hebben véél geluk gehad”

Al meer dan vijftig jaar wonen Maurice Sels en zijn vrouw Mathilda op de Lummensekiezel in Kermt en de overweg daar hebben ze wellicht al duizenden keren gepasseerd. Maar woensdagochtend om 11 uur ging het mis. “Uit het niets riep mijn vrouw heel luid ‘stop!’ in de auto”, herinnert Maurice zich. “Diezelfde seconde trok ik dan ook uit reflex mijn stuur naar links en duwde ik de rem in. Daardoor kwamen we net voor de neergelaten slagboom tot stilstand. Onze auto werd in de flank geraakt en de aanstormende goederentrein sleurde ons mee. Of we die trein nog hadden gezien? Dat niet, en sterker nog: we hadden helemaal niets gezien. Geen rode lichten en geen slagboom. De felle zon heeft ons verblind.”