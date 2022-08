Mario Goossens over Muziekodroom die hij mee oprichtte: “Begon allemaal als klein drumschooltje”

Hasselt KBC partici­peert in Limburgse start-up Setle om mensen de juiste beslissin­gen te helpen nemen in verbouwpro­ces

KBC participeert in de Limburgse start-up Setle. Het technologiebedrijf, opgericht in 2020, werkt vanop de Corda Incubator in Hasselt en heeft een satellietkantoor in Amsterdam. Er zijn een tiental medewerkers actief. Momenteel werken al meer dan 425 vastgoedmakelaars met de softwaretoepassing om hun klanten optimaal te begeleiden bij hun aankoop en renovatie.

25 augustus