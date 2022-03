Man schiet tegenspeler neer tijdens avondje poker in Kuringen

voetbal eerste nationale Patro Eisden en Stijn Stijnen staan voor een moeilijke verplaat­sing: “Dender is de ploeg in vorm en beschikt over de best uitgebalan­ceer­de kern van de reeks”

Na Thes wacht Patro Eisden opnieuw een moeilijke uitwedstrijd. Dender is de ploeg in vorm en knokte zich met een schitterende dertien op vijftien de top vier binnen. Met nog negen wedstrijden te gaan, belooft de race voor een plekje in de eindronde een boeiende strijd te worden. “In deze reeks is er weinig niveauverschil. Elk wedstrijd wordt een duel op het scherp van de snee”, weet Eisdens trainer Stijn Stijnen.

