Man met pornoverslaving riskeert 12 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling voor moordpoging op huishoudhulp

HasseltEen 54-jarige man uit Hasselt, die momenteel in hechtenis zit, riskeert 12 jaar cel en een terbeschikkingstelling van 10 jaar voor een poging moord op een huishoudhulp. Op 21 september 2021 had hij de vrouw voor een intakegesprek naar zijn appartement aan de Genkersteenweg laten komen, maar de 60-jarige vrouw bekocht het bijna met haar leven.

Blijkbaar had de man een ander doel voor ogen dan zijn zoektocht naar een huishoudhulp. De man, die met een zware pornoverslaving kampt, was op zoek naar iemand om seks mee te hebben.

Toen de buren op de deur kwamen bonken, sloeg hij de vrouw met een metalen buis op het hoofd. Hij had de buis klaargelegd onder het donsdeken van zijn bed. Hij had ook een laptop klaargezet, om opnames te kunnen maken, en ducttape en touw om de vrouw te knevelen. De man droeg geen ondergoed en een short waaruit hij vooraan een gat had geknipt.

Verwondingen

De vrouw overleefde als bij wonder de razernij van de man. De verwondingen bij de vrouw waren zo diep dat haar schedel zichtbaar was. De politie vond plukken haar in de talloze bloedvlekken in de studio van de man. Ze had onder meer een dubbele schedelbreuk opgelopen. Haar evenwichtsorgaan was geraakt. Ze had breuken aan jukbeen en kaken en aan de linkerzijde van het gezicht. Ze was verschillende maanden arbeidsongeschikt.

Na de vrouw tot moes te hebben geslaan verliet hij zijn studio en sloot de deur. Hij had een tas klaargemaakt zodat ze hem “niet meer zouden vinden”, maar die had hij bij zijn vertrek toch laten staan. Voor hij de deur uitging, waste hij wel nog zijn handen, kleedde zich om en nam hij nog 60 euro uit de portefeuille van het slachtoffer.

Gevaar

“Deze man is extreem gevaarlijk”, zei de openbaar aanklager. “Het recidivegevaar is zeer groot. Hij kampt met een seksuele stoornis en persoonlijkheidsstoornis. Er is borderline vastgesteld met verhoogd risico op impulscontroledoorbraken en agressief acting-out gedrag. De stoornissen zorgden er volgens de gerechtspsychiater evenwel niet voor dat hij zijn daden niet kan controleren.”

Het parket is overtuigd van de intentie tot doden bij de man, die tijdens het slaan met de buis ook een mes ter hand had genomen. Het slachtoffer had in haar verweer het mes uit zijn handen kunnen slaan.

Uit onderzoek bleek dat hij ook kinderporno in zijn bezit had. In het verleden was hij voor zedenfeiten tot tweemaal in begeleiding geweest bij een justitieassistent.

Posttraumatische stress

Advocate Lore Gyselaers had het over de lijdensweg van de vrouw die nu nog altijd afziet. “Het was een complete razernij”, klonk het. “Mevrouw is van de ene gruwel in de andere gruwel gegleden. Ze zag dat hij een verwrongen gezicht had met een bepaalde grijns. Ze dacht dat ze er niet zou uit geraken. Er is sprake van symptomen van posttraumatische stress. Gelet op het gebruikte wapen, de ijzeren buis, het toegebrachte geweld, de potentieel dodelijke letsels, kon hij alleen maar de intentie tot doden hebben gehad.” De advocate vroeg 5.000 euro provisioneel en een aanstelling van een deskundige.

Intentie tot doden betwist

De verdediging, met advocaat Rolf Wouters, betwistte de intentie tot doden. “Hij heeft een laag IQ van 80 tot 90. Hij wilde zelfmoord plegen en daarom had hij vanaf 1 oktober zijn huur opgezegd. Hij had het plan om seks te hebben met een bewusteloos iemand. Volgens de gerechtspsychiater is een langdurige opname in de psychiatrie aangewezen. Hij zit al een jaar en drie maanden in hechtenis, maar hij hoort niet thuis in de gevangenis.”

