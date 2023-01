Man met drugs op zak krijgt wegens openbare zedenschennis 18 maanden cel

De man was niet aan zijn proefstuk toe, want de strafrechter in Hasselt had hem einde juni 2020 wegens inbreuken op de drugswet veroordeeld tot 24 maanden cel met probatie-uitstel en een boete van 8.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Op 15 februari 2022 had hij GHB of vloeibare xtc op zak. Negen dagen later was hij onder invloed van speed. Op 16 mei 2022 had hij zowel GHB als speed in zijn bezit.