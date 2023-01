Man die zonder reden passanten slaat riskeert internering

Hij was ook op de werkplek van de vroegere studiegenote opgedoken. “Gelukkig was ze niet aanwezig op dat moment. Hij viel haar lastig via sociale media en via vriendinnen van haar informeerde hij naar de vrouw,” aldus haar advocaat Tom Van Overbeke. Hij ging verder niet veel in detail in op de feiten, omdat hij geen olie op het vuur wilde gooien. De man was in het verleden al eens op blote voeten voor de raadkamer verschenen. Momenteel zit hij in hechtenis sinds november 2021.