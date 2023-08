MADE IN LIMBURG. Yannick geeft eeuwenoude piano's tweede leven: “Als straatmuzikant trok ik naar Parijs. Drie jaar later was ik doordrenkt van de stiel”

Dealende man wordt verklikt door eigen vriendin: “Drugs verkopen was te verleide­lijk”

Na een melding van interfamiliaal geweld, biechtte K. spontaan aan de politie op dat haar vriend cocaïne verstopt had in een kluis in de slaapkamer en dat hij die ook verkocht. Nadien vond de politie nog een verrassing in de kelder van zijn woning in Maaseik. Dat alles komt de man nu duur te staan. Maar de hardleerse dealer (45) is niet aan zijn proefstuk toe. “Als ik uw strafregister bekijk, staat daar heel wat op.”