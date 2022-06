Maaseikenaar die betrapt werd met twee cannabisplantages vraagt straf met uitstel

Tijdens de huiszoeking die op 19 juni 2019 volgde in de woning van Z.F. in de Heirstraat in Maasmechelen, werd in de ondergrondse garage een cannabisplantage met 130 kleine planten aangetroffen. Ook werden een huurcontract en een sleutelbos gevonden van een studio op de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. In die studio werd een plantage in opbouw gevonden.