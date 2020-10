Losgeslagen goederenwagons botsen tegen reizigerstrein: 150 mensen geëvacueerd

HasseltIn Hasselt is een passagierstrein met aan boord zo’n 150 mensen gebotst met vier goederenwagons. Die laatste waren op een nog onbekende manier losgekomen en op een spoor in dienst verzeild geraakt. Gelukkig kon de treinbestuurder tijdig in de remmen gaan, waardoor het al bij al een ‘zachte’ botsing werd. Gewonden vielen er niet, maar de evacuatie nam wel wat tijd in beslag.

“Rond 17.20 in de vooravond zijn er vier platte werkwagens van Infrabel van het spoor – dat buiten dienst is – geraakt”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel. “Het seinhuis van Hasselt zag meteen op het computerscherm dat er iets abnormaal aan de gang was, en stuurde vervolgens een algemeen alarm uit naar alle treinen in de buurt. Zo kon een passagierstrein, die van Blankenberge naar Hasselt reed, een noodrem uitvoeren. De trein kwam op tijd tot stilstand ter hoogte van de Veldstraat, op zo’n 600 meter van een spooroverweg.”

“Intussen bolden de vier wagons verder en zijn ze aan een zachte snelheid tegen de trein gebotst. Er waren een 150-tal reizigers aan boord van de trein, maar niemand raakte gewond. Er is enkel materiële schade. Het is nu zaak om alle vier werkwagons te verplaatsen, en te kijken of de trein nog kan verder rijden om het spoor weer vrij te maken. De reizigers werden geëvacueerd en konden opstappen op vervangbussen, die rijden tussen Hasselt en Diest. Onderzoek zal de precieze oorzaak van de ontsporing van de wagons moeten uitwijzen. We gaan onder meer kijken of er iets scheelde met de remmen. Ook was het vrij winderig op de locatie. Het zou kunnen dat een probleem met de remmen in combinatie met de wind ervoor hebben gezorgd dat de wagens zijn beginnen bollen.”

Door het incident was er anderhalf uur lang geen treinverkeer mogelijk tussen Hasselt en Diest. “Sinds iets voor 19.00 uur kunnen treinen opnieuw gebruik maken va één van de twee sporen”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van vervoersmaatschappij NMBS. “Uiteraard zorgt het voor de rest van de avond nog voor hinder en vertragingen, omdat de beschadigde trein er nog staat.” Het voertuig zal en één van de wagons zullen vermoedelijk voor de aanvang van de treindienst om 5.00 ‘s ochtends van het spoor worden verwijderd.

“Boem patat”

Voor Lutgarde Anthonissen is het alleszins een gebeurtenis die ze niet snel zal vergeten. “Ik kwam net terug van een daguitstapje naar de zee. Onze trein kwam tot stilstand en plots… ‘boem patat’. Het was gelukkig geen harde klap. We hebben wel een uur in de trein gezeten, maar we hebben in tussentijd een flesje water en een koekje gekregen. Nu nog thuis geraken. Dat zal vrees ik nog meer tijd in beslag nemen.”

