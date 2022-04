LIVE PROCES SANDA DIA. ‘Rafiki’ verlaat geëmotioneerd rechtszaal na verhoor: “Ik had zelf geen rijbewijs en kon niets meer doen"

ONZE OPINIE. Geen jeugdzonde maar psychopa­thisch gedrag

Het hadden beelden kunnen zijn uit de folterkamer van de Guantánamogevangenis. En dan nog hadden we ze choquerend gevonden. Ze tonen de doodsstrijd van een 20-jarige jongen uit Leuven. Het is aan de rechtbank om tijdens dit proces de schuldvraag in de zaak Sanda Dia te beantwoorden. Maar zelfs al was de doop niet fataal afgelopen, kan je je afvragen hoe je het bedenkt om iemand urenlang onderkoeld in een zelfgegraven put te zetten, op zijn hoofd te plassen en hem gemalen muizen en liters visolie te geven. Dat is geen jeugdzonde meer, dat is psychopathisch gedrag.

