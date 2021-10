LIVE. Eerste inhoudelijke zitting in dossier-Reuzegom: “Toen Sanda Dia uit die put werd gehaald, was zijn doodvonnis al getekend”

Maasmechelen Journalist Marco Mariotti publiceert tweede geschiede­nis­boek over Maasmeche­len: “Ode aan dokter Hauben, de Jay-Z van het Maasland”

9 oktober ‘Wie is dokter Hauben?’ Met die eenvoudige vraag begint het verhaal achter het tweede boek van HLN-journalist Marco Mariotti. Zijn eerste boek, Ooit aan de Maas, verscheen amper een jaar geleden en legde onrechtstreeks de basis voor ‘Ik ben dokter Hauben’. “Een simpele straatnaam in Maasmechelen bracht me plots naar de 19de eeuw, het begin van België en een revolutie in de geneeskunde, maar vooral naar mijn eigen roots in Mechelen-aan-de-Maas”, klinkt het.