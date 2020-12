Lisa (25) en Mario (30) na negen maanden eindelijk herenigd: “We weten nu dat we niet uit elkaar te krijgen zijn”

Sint-Lambrechts-Herk Zevende Jumbo in België opent in het Limburgse Sint-Lambrechts-Herk

2 december Woensdagochtend opende de nieuwe winkel van Jumbo zijn deuren op de Sint-Truidersteenweg in Sint-Lambrechts-Herk. Daarmee telt de winkelketen ondertussen drie filialen in Limburg – de andere twee in Pelt en Lanaken. Samen met zo’n 70 werknemers uit de streek zal Jumbo ook in het nieuwe filiaal inzetten op onder meer lokale producten en garantie. Zo komt het aantal neer op zeven winkels in België, mét opnieuw uitbreiding in 2021.