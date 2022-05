Limburgse start-up helpt bedrijven om duurzamer te worden: “Op het idee gekomen tijdens mijn verblijf in India”

HasseltOp de Corda Campus in Hasselt vond maandagnamiddag het kick-offevent van de Limburgse start-up Project Pura plaats. Dit initiatief van Hamont-Achelaar Shaun Van Nerum (27) en Neerpeltenaar Jesse Gielen (27) wil bedrijven helpen om duurzamer te worden. “Het idee ontstond toen ik 2018 na mijn studies een jaar lang in India verbleef en de gigantische vervuiling met eigen ogen aanschouwde”, vertelt Van Nerum.

Het kick-offevent was alvast een succes. In het bijzijn van maar liefst 160 bedrijven nam Project Pura een vliegende start. Het event verliep in samenwerking met Hogeschool UCLL, VKW Limburg en de stad Hasselt. Onder meer ondernemers Filip Biesmans (Tectum Group), Martine Meuws (GRL Glasrecycling)en Steven Bruninx & Ingrid Wasbauer (Nitto) namen het woord en van 15 tot 17 uur vond een netwerkmoment plaats waarbij een 20-tal bedrijven een standje opende.

Volledig scherm project Pura op UCLL in Diepenbeek © Mine Dalemans

100-tal partners

Project Pura wil Limburgse ondernemers helpen om duurzamer te worden. “Op dit moment zijn er zo'n 100 kmo’s partner, voornamelijk uit Limburg”, zegt Van Nerum. “Na mijn rondreis wilde ik heel graag iets doen aan de milieuproblematiek en toen sloeg ik de handen in elkaar met Jesse, waarna Project Pura het levenslicht zag.”

“Project Pura onderzocht de duurzaamheidsnoden van Belgische kmo’s en merkte dat veel bedrijven wel willen duurzamer worden, maar niet goed weten hoe ze dat het best aanpakken”, gaat Gielen verder. “Project Pura helpt kmo’s door hen in contact te brengen met kennispartners, en bedrijven die veel expertise hierover hebben en de kmo’s kunnen helpen en ondersteunen op vlak van verschillende duurzaamheidsthema’s. Daarnaast brengen we kmo’s uit dezelfde sector of hetzelfde ecosysteem met elkaar in contact, zodat ze ervaringen en kennis kunnen delen. Dat doen we via een online platform, maar ook met gerichte events en netwerkmomenten.”

Grootschalig onderzoek

“En daar stopt het niet”, pikt Van Nerum in. “We hebben ook een onderzoek gedaan bij meer dan 40 grote Limburgse bedrijven om te kijken wat hun duurzaamheidsnoden zijn en hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen. Zij vragen ons of we hun hele keten van bedrijfsklanten en toeleveranciers in kaart kunnen brengen, om nadien samen te kijken waar en hoe er verduurzaming mogelijk is. We helpen bijvoorbeeld bij het efficiënter gebruik van energie, betere verpakkingen, duurzaam transport, afvalverwerking en zelfs biodiversiteit. Ook nieuwe technologieën op vlak van duurzaamheid zijn erg belangrijk voor hen. Tot slot helpen we grote bedrijven met hun vragen rond regelgeving, Europese subsidies en duurzaamheidrapportering.”