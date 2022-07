Limburgse ondernemingen kreunen onder energieprijzen

Bedrijven geven aan dat ze aankijken tegen operationele verliezen door de sterk stijgende energieprijzen. “Een recessie loert om de hoek. We krijgen een toxische cocktail geserveerd met exploderende loonkosten en energieprijzen, onzekerheid over de Europese gasbevoorrading en nog steeds verstoorde leveringsketens. We vragen dat onze overheden zich voorbereiden om de Limburgse economie door een mogelijk zware crisis te begeleiden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Bedrijven in Limburg proberen zich in te dekken tegen toekomstige prijsstijgingen door energiecontracten af te sluiten voor een langere termijn. Maar wanneer echter die periode afloopt, moet een bedrijf nieuwe energie-overeenkomsten aangaan aan de huidige marktprijzen, die fors duurder zijn. De verder stijgende prijzen blijven echter niet zonder gevolgen. Een op vijf energie-intensieve bedrijven in onze provincie geeft aan de productie te zullen verminderen als de prijzen nog verder doorstijgen.

Verliezen

Van alle bedrijven in Limburg kent 10% nu al een operationeel verlies en schat nog eens 20% in dat zo’n verlies eraan zit te komen wanneer de prijzen nog verder doorstijgen. Ook de bedrijfswinsten volgen een dalende trend. Eén op twee ondernemingen schat in dat de bedrijfswinst in 2022 lager zal liggen dan in 2021. “We zijn absoluut voorstander van een Europese aanpak van de energiecrisis. Maar wanneer onze belangrijkste handelspartners Duitsland en Frankrijk wel bedrijven bijstaan met concrete ondersteuning, kan België niet achterblijven”, besluit Leten.

