Limburgse N-VA-parlementsleden delen theelichtjes uit in protest tegen kernuitstap: “Vergissing van de eeuw”

In de verschillende treinstations van de Vlaamse provinciehoofdsteden deelden delegaties van de N-VA vanmorgen theelichtjes uit aan de pendelaar. Zo ook in Hasselt, waar onder andere Vlaamse volksvertegenwoordigers Rita Moors, Frieda Gijbels, Wouter Raskin en Steven Vandeput zich verzamelden. “De N-VA is altijd kraakhelder geweest in haar standpunt: zonder kernenergie storten we ons in een avontuur waarbij de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze energie op de helling staat”, zo klinkt het.