Limburgse export buiten EU stijgt met 10%, Turkije blijft topbestemming terwijl Rusland wegzakt door oorlog

HasseltIn de eerste zes maanden van dit jaar exporteerden Limburgse bedrijven voor 623.410.596,09 euro aan goederen buiten de EU. Dat is een stijging van zo’n 10% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van Voka – KvK Limburg op basis van de certificaten van oorsprong.

Ondanks de hoge energie- en grondstoffenprijzen en de hoge inflatie en loonkosten namen de Limburgse bedrijven de handschoen op. “Bij kleine bedrijven in onze provincie blijft export boomen, maar tegelijk zien we de impact van de hoge energie-en grondstofprijzen en de interne verschuivingen bij multinationals door de verstoorde supply chain”, vertelt Cathérine Dreesen, directeur internationalisering bij Voka – KvK Limburg. “Export is en blijft een van de levenslijnen van onze economie. Door het versterken van onze concurrentiepositie met de focus op 5G en digitalisering kunnen we het productiviteitsbehoud in Europa ondersteunen en meer lokale productie mogelijk maken.”

Rusland niet langer topbestemming

De oorlog in Oekraïne en de bijhorende sancties tasten de status van Rusland als topbestemming aan. Op basis van de goederenwaarde bekleedt het land nog wel de derde plaats in de ranking, op basis van het aantal CO’s zakt Rusland van plaats drie naar plaats zes. In de 10 topbestemmingen voor verre export voert Turkije net als in de eerste zes maanden van vorig jaar de lijst aan, gevolgd door China. De uitvoerproducten vanuit Limburg zijn divers. Het gaat vooral om chemieproducten, transportmiddelen, machines, bier, voeding en industriële toepassingen.

“De Europese Unie heeft specifieke handelsrestricties ingesteld tegen Rusland waardoor veel grote exportbedrijven in onze provincie hun producten niet meer naar het land mogen uitvoeren”, verklaart Cathérine Dreesen. “76,5 % van de totale goederenwaarde naar Rusland werd gerealiseerd in de eerste twee maanden van dit jaar, voor het uitbreken van de oorlog en de invoering van de sancties. Bij de certificaten van oorsprong gaat het om 66% die de eerste twee maanden van dit jaar de deur uitging richting Rusland.”

Internationale vrije handel

Ondertussen kijken exportbedrijven andere richtingen uit. “Het hoeft geen betoog dat een sterkte internationale handel gebaat is bij stabiliteit en vrede. Zolang er geen vrede is in Oekraïne moet de EU alles in het werk stellen om de internationale vrije handel zo min mogelijk te belemmeren. De laatste jaren zijn stappen gezet inzake defensief handelsbeleid, nu is het tijd om ook offensieve stappen te zetten. Denk hierbij aan het sluiten en ratificeren van (nieuwe) handelsverdragen en door de relaties met partnerlanden uit te diepen”, benadrukt Dreesen.

Eén van de Limburgse bedrijven die focussen op export is het Hasseltse Optimum Sorting. “De markt voor sorteermachines is redelijk beperkt binnen België. Door de groei van de wereldbevolking en de daaraan gekoppelde vraag naar steeds meer kwalitatief en betrouwbaar voedsel was uitvoeren voor ons de enige juiste keuze. Momenteel exporteren wij onze machines naar veertig landen. 80% van de uitvoer vindt plaats buiten de EU.”

Om exporterende bedrijven in onze provincie te belonen en het belang van buitenlandse handel te benadrukken reikt Voka – KvK Limburg in oktober dit jaar opnieuw de Limburgse Exportprijs uit.

