Limburgse dj’s Niels (31), Mathies (26) en Ruben (26) van De Serre knallen vanavond in de Booth op Pukkelpop: “Nooit gedacht dat paar plaatjes en een toetsenbord ons hier zouden brengen”

Nog net één slot raakte op een avond niet op tijd ingevuld voor een feestje in het Hasseltse jeugdcentrum ‘De Serre’ in de Dokter Willemsstraat, en dus kwamen Niels en Ruben met een oplossing. “Die zélf invullen, natuurlijk”, lachen Niels - coördinator van De Serre - en Ruben als verantwoordelijke van de bookings van De Serre. “Allebei hadden we op dat moment al ervaring als DJ, en Mathies (medeverantwoordelijke van de bookings, red.) hebben we dan gevraagd om ons die avond te versterken met zijn keyboard. Eerlijk? Het was een beetje een DIY-concertje. Toch bleken we als trio in de smaak te vallen bij de programmator van Rock Herk, die op die avond ook in De Serre aanwezig was. Zo ging de bal rollen.”