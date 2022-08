Limburgse bouwsector investeert niet meer: “Torenhoge prijsstijgingen, personeelstekort en hoge loonskosten zijn een rem”

Uitdagingen

Naast betaalbare grondstofprijzen zijn haalbare loonkosten en geschikte arbeidskrachten bepalend voor de groei van Limburgse bouwbedrijven. En ook daar liggen grote uitdagingen. Het vinden van geschikt personeel in combinatie met ontspoorde loonkosten zorgt ervoor dat 23% van de Limburgse bouwbedrijven niet weet of ze volgend jaar meer, minder of evenveel mensen zal kunnen tewerkstellen. 53% van de firma’s geeft dan ook aan zijn investeringsplannen in de koelkast te stoppen tot na 2023. 44% van de bouwbedrijven heeft zelfs geen investeringsplannen meer. ​

“Het is dan ook cruciaal dat de overheid de omstandigheden als uitzonderlijk en onvoorspelbaar verklaard. Daarnaast roepen wij vanuit Voka – KvK Limburg op om werk te maken van een indexsprong van 3% gecompenseerd met een nettopremie van 500 euro voor iedereen - ​ om de loonkostfactuur voor onze bedrijven te verlichten – en een flexibele arbeidsmarktregeling te organiseren, met de focus op administratieve vereenvoudiging. De bouwsector in Limburg is een sterke sector met veel schakels. Momenteel zijn er een aantal schakels onderbroken. Willen we opnieuw de economische groei aanwakkeren in onze provincie dan moeten deze schakels zo snel mogelijk hersteld worden om te voorkomen dat het geheel in elkaar stuikt”, besluit Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg.