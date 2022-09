Limburgs parket reageert verrast op uitspraak over KS Vriendenkring: “Over Hongaarse maffia weet de onderzoeksrechter niks”

LimburgTijdens de crisisvergadering die het bestuur van vzw KS Vriendenkring zondag organiseerde, sprak interimvoorzitter Eddy Melis voor het eerst over het afkopen van de Hongaarse maffia met geld van de vzw. Het Limburgse parket, dat een onderzoek voert naar voorzitter Michel Dylst voor het verduisteren van een miljoen euro – afkomstig van de 6.000 leden van de KS Vriendenkring – valt uit de lucht. “Hier wisten we niks van", klinkt het.

“De boekhouding van vzw KS Vriendenkring klopt", sprak voorzitter ad interim Eddy Melis gisteren op het Mijnwerkersplein in Houthalen-Helchteren. 1.500 ex-mijnwerkers en leden van vzw KS Vriendenkring kwamen daar samen voor een crisisvergadering nu hun voorzitter Michel Dylst aangehouden is op verdenking van het verduisteren van een miljoen euro. Het parket onderzoekt momenteel of dat bedrag, afkomstig van lidgeld dat de leden betaalden, gebruikt werd voor privé-aankopen en ‘vermaakuitstappen’.

Eddy Melis verraste vervolgens met de mededeling dat het geld naar de Hongaarse maffia zou gegaan zijn. “Wat we weten, is dat onze voorzitter Michel Dylst vergiftigd is geweest met rattenvergif. Dat hij zeven ribben brak na een afranseling. Dat de banden van zijn wagen plat gestoken werden en dat hij achtervolgd werd. Allemaal door de Hongaarse maffia. En er is inderdaad geld nodig geweest om die maffia af te kopen”, klonk het.

Onderzoek

Voor het Limburgse parket dat de zaak onderzoekt, is die uitspraak een verrassing. “Het onderzoek loopt nog volop dus we kunnen daar voorlopig weinig info over kwijt”, laat persmagistraat Katrien Truyen weten. “Maar er is alleszins geen onderzoek naar slagen en verwondingen aan de gang (verwijzend naar de zeven ribben die Michel Dylst gebroken zou hebben, red.). En over Hongaarse maffia in deze zaak weet de onderzoeksrechter alleszins niets.”

