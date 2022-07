Limburgs koppel Dorien (28) en Jordy (30) openen cardgameshop in Hasselt: “Meteen 50 klanten die voor Pokémon in de rij stonden”

Naast een online webshop, een showroom in Hechtel-Eksel en een winkel in Houthalen-Helchteren, is het nu de beurt aan Hasselt. “Onze showroom deed ons beseffen dat heel wat mensen geïnteresseerd zijn om bij ons te komen winkelen en een babbeltje te slaan”, vertellen Jordy en Dorien. “Waarom zouden we ons dan niet vestigen op een drukke winkelstraat in een stadscentrum? Die stap hebben we dit weekend dus gezet, en meteen met succes. Zeker 50 klanten stonden vrijdagochtend om 8.45 uur aan te schuiven om meteen binnen te mogen. Dat maakt duidelijk dat er voor onze cardgameshop ook veel interesse in Hasselt is.”