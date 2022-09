Limburgs gerecht voert financieel onderzoek naar leden vzw Vriendenkring KS

Herk-De-Stad Duo riskeert 2 jaar cel voor wietplanta­ge in Herk-De-Stad

Een 28-jarige vrouw en een dertiger uit Maasmechelen riskeren twee jaar cel en een boete van 8.000 euro voor hun betrokkenheid bij een wietplantage in Herk-De-Stad. Die werd ontmanteld in 2019, waarbij niet alleen 450 wietplanten maar ook een illegaal vermogensvoordeel van 64.800 euro werd aangetroffen. Vooral de man heeft al heel wat op zijn kerfstok. Hij werd genoemd in een groot dossier rond oplichting en zit momenteel in de Kroatische gevangenis in een onderzoek naar mensensmokkel. De jonge vrouw verbleef daar ook even, maar is momenteel terug in ons land. Volgens haar advocate had ze zich laten inpakken door de man. Zij vraagt probatie-uitstel. Ook de man vroeg via zijn advocaat om een zo mild mogelijke straf. Vonnis op 29 september.

1 september