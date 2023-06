Limburgers betogen tegen uitspraak in zaak Reuzegom: “Rechtse politici hebben het al eens graag over ‘linkse rechters’, maar nu mag het niet”

KRC Gen­k-Roy­al Antwerp FC is risico­match voor politie: harde kernen worden in het oog gehouden

Nu zondag wordt de topwedstrijd KRC Genk-Royal Antwerp FC gespeeld in het CEGEKA-stadion in Genk. Beide clubs hebben hevige supporters met harde kernen, en om de veiligheid te garanderen zet politie CARMA een groot aantal manschappen in. “Willen vooral vermijden dat we actief moeten optreden”, zegt korpschef Geert Verheyen van politie CARMA.