Limburger krijgt alcoholslot na dodelijke kop-staartaanrijding

Met naar eigen zes pinten op stapte Tom W. 29 januari 2019 in zijn BMW om huiswaarts te rijden richting Hasselt. Net voor de snelwegparking van de E314 in Rotselaar liep het die dinsdagavond mis. De BMW week af van het rijvak en tikte z’n voorligger aan. In de bestelwagen Patrick ‘Patje’ Veltmans en zijn vrouw, fervent bezoekers van rommelmarkten. Omdat niemand zijn gordel droeg was de tol bijzonder zwaar. De camionette keerde 180 graden en belandde in de vangrails. De vrouw van Patje belandde in een coma, hijzelf kon het ongeluk niet meer navertellen. Volgens de verdediging van de Limburger dommelde hun cliënt naar alle waarschijnlijkheid in, trapte onverhoeds het gaspedaal en zorgde zo voor de ravage. Welke snelheid W. haalde, kon niet exact achterhaald worden. De verkeersdeskundige berekende dat het snelheidsverschil tussen beide voertuigen tussen de 40 en 75 kilometer per uur moest gelegen hebben.