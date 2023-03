Liefhebber van dieren, sterren of planten? Wij tonen je de weg met onze weekendtips voor de regio Limburg

Zin in een job in de horeca? Kom proeven in de VDAB-trai­ler in Tongeren

Stad Tongeren, Horeca Forma, Horeca Limburg en VDAB bundelen de krachten om meer mensen aan een job in de horeca te helpen. Iedereen is welkom om op 4, 5 en 6 maart letterlijk en figuurlijk komen proeven van een job in de horeca op de Grote Markt in Tongeren.