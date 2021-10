Levensecht ‘Squid Game’-event komt op 27 november naar Hasselt: “Maar nee, niemand moet ervoor sterven”

HasseltWie maar niet genoeg kan krijgen van de Koreaanse Netflixserie ‘Squid Game’, kan op 27 november afzakken naar de Limburgse hoofdstad Hasselt. Escape House organiseert daar een grootschalig ‘Squid Game’-event voor honderd deelnemers die het tegen elkaar opnemen in een reeks kinderspelletjes. Wie wint, gaat naar huis met 1.000 euro of een gelijkwaardige prijs.

In de razend populaire serie ‘Squid Game’ schrijven arme deelnemers zich in voor een reeks kinderspelletjes, waarbij de uiteindelijke winnaar een grote som geld bemachtigt. Wat de spelers in de Koreaanse serie niét weten, is dat degenen die afvallen hun verlies letterlijk met hun leven bekopen. Zo ver gaat de organisatie van Escape House niet voor het heuse ‘Squid Game’-event dat er binnenkort in Hasselt aankomt, maar toch blijven de mensen achter de schermen er zeer geheimzinnig over.

Gemaskerd personeel

“Honderd spelen zullen strijden tegen elkaar, maar voor welke prijs? Om eerlijk te spelen, kunnen we géén informatie over de spellen van tevoren bekendmaken”, zo staat er te lezen op de website van Escape House. Eén ding waar de spelers wel zeker over mogen zijn, is dat het een strijd van liefst vier uur zal worden. Die zal plaatsvinden in een oude snookerhal in Kuringen, op de Kuringersteenweg. “Deelnemers zijn minimum 16 jaar, zijn verboden om halverwege te stoppen, maar mogen het hele spel lang geen geweld gebruiken. Uiteraard moet niemand er dus voor sterven. De Front Man, die de locatie beheert en onder toezicht staat van het gemaskerd personeel, heeft wel altijd gelijk...”

Of Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) ook de goedkeuring geeft om het event door te laten gaan, valt nog af te wachten. “Ik verneem nu pas dat hier plannen voor zijn, en naar mijn weten is er nog helemaal geen vergunning voor het event aangevraagd. Of het concept zelf in een verlaten pand in onze stad thuishoort? Laat me eerst maar zo’n aflevering van die serie bekijken en dan zien we het wel weer”, aldus Vandeput.

‘Squid Game’-fans die willen meedoen, zullen voor hun ticket wel liefst 100 euro moeten neertellen. Voor meer info kan je terecht op www.escape-house.be/squidgame.

Volledig scherm Een scène uit de razend populaire Netflixserie 'Squid Game'. © Netflix