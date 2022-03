Leerling Mirthe (18) van Hotelschool Hasselt wint tweede prijs op ‘Belgian Students Pastry Awards’: “Taarten bakken maakt me het allergelukkigst”

Limburg Tot over de grenzen wordt de Limburgse vlaai gesmaakt, maar bij deze zeven bakkers kan je nog een traditio­neel exemplaar krijgen

Vlaanderen en Nederland zijn samen een procedure opgestart om de Europese erkenning van de Limburgse vlaai aan te vragen. Het is dan ook een traditie die eeuwen teruggaat. Vroeger werd de vlaai vooral gezien als een luxeproduct voor feestdagen maar ondertussen wordt de vlaai beschouwd als een deel van het Limburgse gastronomische erfgoed en heeft het gebak over de grenzen veel succes. Maar waar kan je de traditionele Limburgse vlaai verkrijgen? Wij lijsten 7 zaken in Zonhoven, Bocholt en andere regio’s in Limburg voor jullie op.

19 maart