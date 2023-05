Leerkrachten Sportschool Hasselt dienen klacht in na uitlekken WhatsAppgroep voor schending privacy

RESTOTIP. Van ingenieur naar cocktail­mixer: Nick shaket de lekkerste drankjes in zijn ‘Barricado’

Voor een lekkere verse cocktail moet je niet noodzakelijk naar de grotere steden in ons land trekken. Dat bewijst de 25-jarige Nick Janssen, die enkele maanden geleden in het centrum van Leopoldsburg Barricado opende. Als biochemisch ingenieur vond de jongeman zijn draai niet, maar als cocktailmixer duidelijk wel. Van de klassiekers zoals een Mojito of Pornstar Martini, tot zijn eigen creaties of non-alcoholische varianten: wij namen de proef op de som.