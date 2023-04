“Leerkrachten geschorst voor racisme? Geen grote verrassing”: leerlingen van Hasseltse sportschool reageren op schandaal

Liet vrouw haar gedrogeer­de hond opzette­lijk agenten aanvallen? “Ik heb Brutus niet bewust amfetami­nes gegeven, denk ik”

De vrouw (45) uit Alken die in december nog twee jaar cel kreeg omdat ze een onleefbare situatie had gecreëerd voor haar buren, riskeert een nieuwe celstraf. Ditmaal zou ze haar gedrogeerde hond Brutus, een Amerikaanse bully, de opdracht hebben gegeven om twee agenten aan te vallen. De vijf honden in het appartement van de Alkense waren verwaarloosd en bij twee van de dieren merkte de dierenarts wel iets heel vreemds op.