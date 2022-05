Leer Hasselt dit weekend anders kennen tijdens de steegjesroute

Hasselt Afvalkunst in leegstaan­de etalages en doorzichti­ge afvalcon­tai­ners voor shock-ef­fect: Hasselt start nieuwe campagne tegen zwerfvuil

De leegstaande etalages in Hasselt krijgen deze maand een wel zeer unieke invulling. Zo voorziet de stad afvalkunstwerken in de lege ruimtes op de Gelatineboulevard, aan het Ursulinenhof en in de TT-wijk. Een levensgrote ‘zwerfvuilpop’ bewoog zich woensdagmiddag zelfs doorheen Hasselt om mensen aan te moedigen géén afval op de grond te gooien. “Met deze nieuwe campagne willen we de Hasseltse neuzen nogmaals op de afvalfeiten drukken.”

11 mei