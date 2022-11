Leegstand handelszaken in Hasselt zakt tot 13%: “Sinds september alweer twintig nieuwe winkels erbij”

vrouwenvoetbal Super League Verdienste­lijk KRC Genk Ladies maakte het leider OHL meer dan moeilijk: “Een gelijkspel zat er tot de laatste minuut in”

Een verdienstelijk KRC Genk Ladies beet tegen leider OHL flink van zich af. Met twee treffers van Marie Detruyer leek de leider op rozen te zitten. Een hard werkend Genk Ladies gaf zich echter niet gewonnen en knokte zich via een doelpunt van Martin terug in de wedstrijd. Zo bleef de partij boeien tot het laatste fluitsignaal. Slecht nieuws voor Janne Geers die haar knie verdraaide en waarschijnlijk lange tijd uit is. In de klassering wipt Brugge over Genk naar de derde plaats.

