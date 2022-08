Kringloopwinkel Okazi maakt zich klaar voor 15de editie Pukkelpopwinkel: “Tegenwoordig komen sommige festivalgangers ál hun kampeerspullen bij ons kopen”

HasseltNiet alleen op de wei van Pukkelpop is er deze week heel wat bedrijvigheid, ook naast het terrein wordt alles in gereedheid gebracht in laatste rechte lijn richting het festival. Kringloopwinkel Okazi in Hasselt bereidt voor de 15de keer een pop-up campingwinkel voor waar festivalgangers vanaf donderdag terechtkunnen.

Tenten, luchtmatrassen, kledij, bestek, campingstoelen, dekens,.... Wat je ook nodig hebt om vier dagen Pukkelpop door te komen, de pop-up campingwinkel van de Hasseltse kringloopwinkel Okazi heeft het. “We staan vanaf donderdag op Camping Chill en Camping Relax om ervoor te zorgen dat niemand iets tekort komt", klinkt het.

“Het is intussen de 15de keer dat we de festivalgangers van Pukkelpop van duurzame én goedkope spullen gaan voorzien”, zegt Heidi Pex van Kringloopwinkel Okazi. “Vandaag zorgen we dat alles klaarstaat, morgen gaan we aan de slag om de winkel op de camping in te richten en donderdag gaan we van start om de kampeerders vier dagen lang van alles te voorzien.”

Volledig scherm Wesley en Ine zetten alles klaar voor de pop-up campingwinkels van Kringloopwinkel Okazi op Pukkelpop © Mine Dalemans

Verkleedkledij

Maar er is veel meer dan kampeerspullen alleen. “Eigenlijk zien we dat mensen vooral naar onze winkel komen nadat ze hun plekje op de camping ingericht hebben. Hun tenten staan op, ze zijn klaar om eraan te beginnen en zoeken dan nog wat spulletjes om er een echt feest van te maken. Hoe later op Pukkelpop, hoe gekker het wordt. Dan vliegen de verkleedspullen, kledij, hoedjes en zonnebrillen de deur uit”, lacht Heidi. “Maar evengoed zien we elk jaar mensen passeren die niks bij zich hebben. Al hun kampeerspullen komen ze in de pop-up halen.”

Een deel van het kampeermateriaal ligt intussen al meer dan drie jaar te wachten in het magazijn van Okazi. “Na Pukkelpop struinen wij elk jaar de campings af, op zoek naar herbruikbaar materiaal. Veel mensen laten hun tenten, luchtmatrassen en kampeerstoeltjes gewoon achter uit gemak, terwijl die spullen vaak nog in goede staat zijn. Wat nog eens gebruikt kan worden, nemen wij mee, controleren we grondig en verkopen we tegen democratische prijzen in de kringloopwinkel of op Pukkelpop zelf.”

Medewerkers

In het magazijn van Okazi staan ondertussen 49 paletten klaar met elk ongeveer 20 bananendozen aan hippe kleding, verkleedoutfits, zonnebrillen, petten, pruiken, handdoeken, plastieken borden, bekers en bestek, … Daarnaast nog kooien met campingstoelen, meer dan 100 tenten en minstens evenveel dekens en slaapzakken. “En ook de medewerkers zijn er klaar voor," gaat Heidi verder, “Tijdens Pukkelpop zetten we zo veel mogelijk werkkrachten in omdat die vier dagen festival ook voor hen een heel bijzondere ervaring zijn. Werken en tegelijkertijd van Pukkelpop genieten: wat wil je nog meer?”

De pop-up is van donderdag tot en met zondag te vinden op Camping Chill en Camping Relax. Je kan er cash betalen, maar ook Bancontact en Payconiq zijn mogelijk.

