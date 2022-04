Kringloopwinkel Okazi Hasselt organiseert catwalk en nocturne op 21 april tijdens Fashion Revolution Week

“Met deze unieke modeshow willen we mensen inspireren en iedereen tonen dat je voor elke gelegenheid bij Kringloopwinkel Okazi de gepaste outfit op de kop kan tikken. Of je nu op zoek bent naar het perfecte kleedje, de bijpassende schoentjes, een strak mannenpak voor een avondje uit of een casual look naar school of het werk: je vindt het allemaal in de kringloopwinkel. Bovendien is zo’n tweedehands outfit niet alleen goed voor de portemonnee, maar help je er ook de afvalberg mee verkleinen aangezien de kledingindustrie nog steeds tot de top vijf van de meest vervuilende industrieën behoort”, aldus Okazi in Hasselt.

Medewerkers als modellen

Verder is de kringloopwinkel een initiatief van maatwerkbedrijf De Springplank vzw en zet ze haar eigen medewerkers, die (nog) niet terecht kunnen op de gewone arbeidsmarkt en zo alsnog werkkansen krijgen, in als modellen voor de modeshow. “En ook hun familieleden doen mee. Door de dag geven ze het beste van zichzelf in de kringloopwinkel van Hasselt, in het sorteerteam in ons magazijn in Kiewit of in het naaiatelier van Flagbag. We zijn dan ook ontzettend trots dat onze eigen medewerkers meteen enthousiast waren om als model te lopen op onze catwalk. En of ze zullen schitteren: studenten van KTA2 uit Hasselt zullen hen helemaal klaarstomen met de perfecte haartooi en make-up”, aldus Heidi Pex, Verantwoordelijke Communicatie van De Springplank vzw.