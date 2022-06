Kopstuk Thomas P. weigert tijdlang zijn cel te verlaten na repliek van OM

Hasselt Nederlan­der die 9 jaar cel riskeert in drugspro­ces vraagt lagere straf

Een 45-jarige Nederlander, die in het groot drugsproces in Hasselt 9 jaar cel en een boete van 80.000 euro riskeert, vroeg dinsdag via zijn raadsman Jorgen Van Laer een herleiding van de straf tot 3 of 4 jaar cel. Volgens het openbaar ministerie was hij betrokken bij de huur van de boerderij in Zonhoven, waar het drugslab stond en bevond hij zich op het beslissingsniveau binnen de organisatie rond kopstuk Thomas P. uit Kinrooi.

15 juni