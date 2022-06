Kopstuk Thomas P. weigert tijd lang zijn cel te verlaten na repliek van OM

HasseltTijdens het grote drugsproces in Hasselt heeft het Openbaar Ministerie vrijdagnamiddag brandhout gemaakt van de verdediging die meesters Johan Vangenechten en Tessa De Cuis donderdag voor hun cliënt Thomas P. hadden opgevoerd. Het Nederlandse kopstuk uitte tijdens een korte schorsing zijn ongenoegen over wat de procureur gezegd had. Na de schorsing weigerde hij een tijdlang uit de doorgangscel te komen.

De advocaten van Thomas P. hadden donderdag tijdens een 2,5 uur durend pleidooi de vrijspraak gevraagd voor hun cliënt, behalve voor het bezit van één wapen en wat munitie. Beide advocaten verweten het Openbaar Ministerie ook een tunnelvisie. “Er is door het parket en de speurders een ware heksenjacht naar Thomas P. en zijn familie gevoerd,” zo zei advocaat Vangenechten donderdag. “De onderzoekers rijden door een tunnel en op het einde staat P. Wie langs de kant staat is niet interessant. P. is de jachttrofee van het parket in Hasselt.”

OM: “Duidelijk dat Thomas P. het kopstuk is”

In haar repliek ging de procureur uitgebreid in op vele punten van kritiek op het onderzoek naar de cannabisplantages, drugslabo’s en dumping van drugsafval die meesters Johan Vangenechten en Tessa De Cuis donderdag aanhaalden om de rol van hun cliënt te minimaliseren.

Het Openbaar Ministerie weerlegde vele van de opmerkingen die meesters Vangenechten en De Cuis hadden gemaakt. “Die tunnelvisie die men ons verwijt, klopt niet. Tijdens het onderzoek zijn meer dan veertig beklaagden in beeld geweest. Heel wat voetvolk dat bij de criminele organisatie betrokken is, werd niet geïdentificeerd. Dit onderzoek had tot doel om de bovenbouw van de organisatie bloot te leggen. Dat is gelukt. Het is duidelijk dat P. aan het hoofd van de organisatie staat.”

Verdediging noemt proces oneerlijk

De uiteenzetting van de procureur schoot duidelijk in het verkeerde keelgat van P. en zijn vrouw. “Dit is een oneerlijk proces”, zo riep de vrouw toen haar man tijdens een korte schorsing met luid protest uit de rechtszaal werd weggeleid.

Na de schorsing weigerde Thomas P. een tijdlang uit de doorgangscel te komen. Pas na bemiddeling van zijn advocaat verscheen de verdachte opnieuw in de rechtszaal.

Donderdag had Thomas P. nog gezegd te hopen op een eerlijk proces. “Een eerlijk onderzoek was het alleszins niet. Ik heb gezwegen omdat alles in mijn richting wees. Door meerderen is bevestigd dat ze verklaringen tegen mij moesten afleggen,” zei Thomas P. toen in zijn laatste woord.

