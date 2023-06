Koperdieven riskeren werkstraffen voor diefstal bij Infrabel: “Maar officieel waren die kabels daar niet eens”

Na 11 jaar wachten en grondige renovatie kan Tongenaar opnieuw in stadhuis terecht: “De renovatie was broodnodig. Het is zelfs straf dat niemand toen door de vloer is gezakt”

Tongeren viert feest want na 11 jaar heropent het stadhuis in een gloednieuw jasje. De knalrood gekaleide bovenkant springt al enkele maanden in het oog, maar voor het eerst sinds kan de Tongenaar ‘zijn stadhuis’ opnieuw bezoeken. Er kan binnenkort opnieuw getrouwd worden, verenigingen kunnen in een volledig vernieuwde feestzaal evenementen organiseren en in de zomer moet elke Tongenaar de kans krijgen om het stadhuis te bewonderen. Wij mochten dat vandaag al doen met architect Michel Janssen en burgemeester Patrick Dewael (Open Vld) terwijl de laatste hand gelegd werd aan de grote heropening.