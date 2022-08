Koning Albertstraat in Hasselt afgesloten omwille van “incident”, speciale eenheden ter plaatse en drone ingezet

“De komende uren vermijd je deze omgeving best”, klinkt het verder nog bij de politie. Momenteel is nog niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Mensen die ter plaatse in de appartementen wonen, werden geëvacueerd. Handelaars kunnen hun winkel tijdelijk niet openen, buurtbewoners kunnen ook geen brood of koffie halen. Mensen die al sinds deze ochtend in de afgesloten straten zitten, mogen de zone nog verlaten, maar mogen nadien niet meer terugkeren.

“We kregen de eerste melding van de feiten binnen in de nacht van maandag op dinsdag om 4.30 uur”, zegt Dorien Baens, woordvoerster van politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH). “Het betreft een incident in de privé-sfeer in de Koning Albertstraat. Kort na de melding werd om 5.30 uur een perimeter ingesteld. Vanaf The Century in de Koning Albertstraat tot aan de Grote Markt werd de openbare weg afgesloten. Dat is de Koning Albertstraat, de Cellebroederstraat, de Ridderstraat en de Havermarkt. Ook de speciale eenheden van de federale politie zijn ter plaatse. Hoelang de perimeter zal gelden, is nog niet duidelijk. De diensten zijn momenteel volop onderzoek aan het voeren. We raden buurtbewoners aan om de omgeving zoveel mogelijk te mijden”, klinkt het nog.