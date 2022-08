Koning Albertstraat in Hasselt “afgesloten omwille van een incident”

De Koning Albertstraat in Hasselt is momenteel afgesloten omwille van een incident. Dat laat Politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) weten in een kort bericht. “De komende uren vermijd je deze omgeving best”, klinkt het verder nog bij de politie. Momenteel is nog niet duidelijk wat er aan de hand is en kan de politie nog niet verder communiceren. Mensen die ter plaatse in de appartementen wonen, werden geëvacueerd. De speciale eenheden zijn ook gesignaleerd in de provinciehoofdstad.