Komende weekends reiniging van Limburgse carpoolparkings

Gen­k-supporters op ‘bedevaart’ voor titelwinst

Een 30-tal KRC Genk-supporters is vrijdagavond vanuit Genk naar de grot van Maria in Wiemesmeer gestapt. Het doel: alles uit de kast halen om de titelkansen te vergroten. “We staken hoofdzakelijk witte en blauwe kaarsen aan. De rode lieten we netjes staan”, lacht Bert Lochy van supportersclub ‘KRC Centrum’.