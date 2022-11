“Komaan, ik zie jullie niet dansen”: Connor Rousseau draait DJ-set in Club Versuz en beleeft vooral zelf veel plezier

HasseltDat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau muzikaal is, wisten we dankzij het VTM-programma The Masked Singer, alleen wilde hij dit keer tonen ook plaatjes te kunnen draaien. Wij gingen donderdagnacht naar Club Versuz en waren getuige van dans, zang en plezier achter de draaitafel. De aanwezige studenten reageerden - op een handvol dames op de eerste rij na - eerder lauwtjes... of soms zelfs niet. “Who’s pussy is wet?”, riep het mateke door de micro op de tonen van een nummer in soortgelijk thema.