Kom mentaal tot rust tijdens de veerkrachtwandeling op Abdijsite Herkenrode

Hasselt BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Hasselt een vernieuwde stationsom­ge­ving? Wat zijn de plannen voor Abdijsite Herkenrode? En komen er straks sociale woningen bij?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden 10 beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Hasselt, een stad die in sneltempo een verfraaide stationsomgeving wil en van de Abdijsite Herkenrode dé toeristische parel moet maken tegen 2024.

26 april