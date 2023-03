Klaar voor de lente? Vier het tussen de bloesems van de Japanse Tuin in Hasselt

Genk Drie gebouwen afgebroken in Kolderbos: eerste fase van mastervi­sie gaat in

Wie vandaag langs de Genkse wijk Kolderbos reed, had vast gezien dat drie appartementsblokken met hekken zijn afgezet. De oude hoogbouw zal in de komende weken gesloopt worden en moet plaats maken voor nieuwe, duurzamere woningen. Daarmee wordt de eerste fase van het masterplan voor Kolderbos ingeluid, dat de wijk aantrekkelijker moet maken. Wat houdt dat plan precies in?