Kinderen onwel na meldingen over ‘needle spiking’ op tienerfestival in Hasselt: “Links viel iemand flauw, rechts viel iemand flauw. Het was heel akelig”

HasseltAlle kinderen die zijn opgenomen nadat ze gisteravond onwel werden op het tienerfestival We R Young, mochten ‘s avonds nog het ziekenhuis verlaten. Het festival werd stilgelegd na verschillende meldingen van ‘needle spiking’. Er zou paniek ontstaan zijn onder de jonge festivalgangers, waarna de medische diensten werden overstelpt door jongeren met klachten van hyperventilatie. “Bij een aantal van hen zijn er sporen vastgesteld van wondjes die kunnen wijzen op eventuele naaldverwonding”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Het is nu afwachten om te zien of de verwondingen door naalden komen”.

Een 15-tal meisjes zouden onwel geworden zijn. Daarom legde de politie het festival rond 18 uur stil en het volledige terrein werd ontruimd. Er zou sprake zijn van ‘needle spiking’, maar daar zijn nog geen bewijzen voor gevonden.

Het gerucht werd wel aangesterkt door Joost, een van de artiesten. Die zei in de micro tegen het publiek, nadat er sprake was van een mogelijk incident, dat “wie iets had gevoeld, zich moest gaan laten controleren bij de hulppost”. Aanvankelijk dus nog weinig aan de hand, maar zijn oproep leidde net tot een paniekgolf, flauwvallende meisjes in de drukte en hysterie.

Wat is ‘needle spiking’? Zonder het te beseffen en ongevraagd een spuit in je lichaam geprikt krijgen, met daarin wellicht een verdovend middel. Dat is ‘needle spiking’ - letterlijk vertaald ‘met een naald spijkeren’. De term dook vorige zomer voor het eerst op in Groot-Brittannië. De slachtoffers, vooral vrouwen, werden bijna steeds gedrogeerd in het uitgaansleven. Evenwichtsverlies, verwardheid, misselijkheid, duizeligheid, overgeven en spraakproblemen zijn veelgenoemde symptomen.

Rond 17 uur zou de eerste melding zijn binnengekomen van een meisje dat zich ziek voelde. Zij vertelde dat ze een prik heeft gevoeld. Al snel kwamen er andere meisjes naar de verpleegposten met hetzelfde verhaal, waarna het noodinterventieplan werd opgestart. Dat zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput. “Medici van intensieve zorgen van het Jessa ziekenhuis zijn ter plaatsen gekomen en hebben een triage opgericht. Het parket wilde staalnames om uit te sluiten. Er zijn bij een klein aantal tieners, kleine verwondingen te zien, afwachten of dat door naalden komt”, zegt hij nog.

Jos Vandekerkhof, hoofdarts van het Jessa-ziekenhuis in Hasselt laat aan onze redactie weten dat het nog te vroeg is om te bevestigen dat er effectief kinderen geprikt zijn. “Maar we nemen absoluut geen risico. Een toxicologisch onderzoek zal nog volgen. Er zijn vier pediaters ingeschakeld en hebben versterking ingezet via andere dokters en verpleging, want de rest van de spoedafdeling loopt natuurlijk gewoon door.”

Alle kinderen mochten woensdagavond nog het ziekenhuis verlaten.

Hele jonge doelgroep

Op het moment van het incident waren er zo’n 3300 bezoekers aanwezig. We R Young is een festival dat zich richt op tieners. Voor veel bezoekers is het dus hun eerste ervaring met een festival. Volgens een van onze lezers was er ook veel paniek onder de ouders. Zij werden veel vroeger dan gepland opgebeld door hun kinderen om hen te komen ophalen en veel ouders vonden hun kinderen niet meteen terug in het tumult.

We spraken met een paar festivalgangers. Inez Tullen (13): “We waren naar Joost aan het kijken en het was heel druk. Ze waren aan het duwen en het trekken. Plots voelde iemand iets prikken. Van het één kwam het ander en een meisje vlakbij ons viel flauw. Het was ook heel warm, we kregen moeilijk lucht.”

Haar vriendin Itske Reijnders (13) bevestigt: “Links viel iemand flauw, rechts viel iemand flauw. Het was heel akelig. Zelf waren we ook bang en was het heel benauwd.” Mama Inge Zeeuws gaat verder: “Rapper Joost vroeg op een gegeven moment door de micro dat als iemand mogelijk een prik voelde, ze zich moesten laten nakijken. Een 15 meisjes hebben dat zeker gedaan. Enkelen zouden ook al naar het ziekenhuis zijn afgevoerd.”

