KIJK. Plopsa Indoor zet de deuren open voor blokkende studenten: “Op café? Studeren, mijn gedacht!”

Studeren met de morele steun van Kabouter Plop, voor een dag kon het in Plopsa Indoor in Hasselt. Het pretpark stelde vandaag namelijk zijn ‘F.C. De Kampioenen’-café open voor zo’n 25 studenten. “Met de Studio 100-hits die door het pretpark galmen is het soms wat luider dan gedacht, maar met een hoofdtelefoon valt dat goed mee”, klinkt het bij de studenten.