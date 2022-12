Kan ik vandaag nog een afspraak maken bij ‘t Scheep? Wanneer zet ik mijn afval buiten en hoe zet ik mijn Hasseltbon in?: Stad toont de weg via eigen app

autosport Circuit Zolder stelt mooie kalender Belcar 2023 voor, 24 Hours of Zolder weer einde augustus

Nadat 2022 het seizoen van het nieuwe sportieve reglement werd, met een boeiende sportieve strijd op alle fronten, kiest het nationale uithoudingskampioenschap of het Belcar Endurance Championship in 2023 voor continuïteit. Het kampioenschap telt vijf meetings, met een start op eigen bodem in mei tijdens het New Race Festival, terwijl de finale vijf maanden later ook op Circuit Zolder plaatsvindt. Daartussen doen de teams en deelnemers Spa-Francorchamps en Oschersleben aan, terwijl ze eind augustus 24 uur lang zullen racen, tijdens de traditionele uithoudingsklassieker op Circuit Zolder.

