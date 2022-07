Juni Thaï Foody krijgt Rider’s Award van Deliveroo: “Beloning voor onze inspanningen”

HasseltOok dit jaar organiseerde Deliveroo de Riders’ Awards. Hierbij kiezen koeriers hun favoriete restaurants in steden waar Deliveroo actief is. In hasselt kwam Juni Thaï Foody als winnaar uit de bus. De zaak ging Bavet en Pizza that’s amore vooraf in de stemming.

Deliveroo werkt in België al meer dan zes jaar samen met duizenden koeriers en restauranthouders om dagelijks maaltijden te leveren aan klanten. Een goede samenwerking tussen de koerier en het restaurant zorgt voor een betere dienstverlening en een grotere klantentevredenheid. Vanuit deze synergie ontstond het idee om koeriers te ondervragen over hun favoriete restaurants op de plaatsen waar Deliveroo actief is. Deliveroo reikt in het hele land 25 Rider’s Awards uit. In totaal brachten meer dan 550 van de 3.250 koeriers in België hun stem uit voor de zaken waarmee ze het liefst samenwerken.

“De Riders’ Awards zijn de ideale gelegenheid om de mooiste samenwerkingen die ons platform teweegbrengt te vieren”, zegt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder van Deliveroo België. “Deliveroo fungeert als ontmoetingsplaats en we zijn blij dat we de relatie tussen koerier en restauranthouder kunnen belichten. Het is dankzij hun professionalisme dat we de beste mogelijke bezorgservice kunnen bieden.”

Volledig scherm De overhandiging van de trofee © Deliveroo

Hapje en praatje

Koeriers werden eerst gevraagd om drie restaurants op te lijsten waarmee ze graag samenwerken en deze keuze te motiveren. Hieruit blijkt dat voor de koeriers, vriendelijk, glimlachend en gastvrij personeel en het respecteren van de bereidingstijd de belangrijkste criteria zijn. Een aangename wachtruimte, glaasje water of kleine versnapering krijgen of een klein praatje kunnen slaan met de baas of het personeel wordt ook erg op prijs gesteld.

De uitreiking van de Riders’ Awards vond plaats in aanwezigheid van de lokale verantwoordelijken van het platform en de koeriers. Met trots onthulden ze het podium van de beste partnerrestaurants en de lokale Hasseltse Riders’ Award toe te kennen aan de vestiging van Juni Thaï Foody. Het Taise restaurant kreeg de meeste stemmen van alle restaurants in Hasselt die samenwerken met Deliveroo.

Volledig scherm De overhandiging van de trofee © Deliveroo

Goede relatie

Juni Thaï Food is gelegen in de Willenkenstraat te Hasselt. De zaakvoerders komen van de weelderige rijstvelden van Thailand en focussen op de Thaise keuken, met de speciale jasmijnrijst als extra troef. Vanuit Juni Thaï Foody wordt enthousiast gereageerd op de award: “We zijn superblij en vereerd met deze award. Het is een beloning voor de inspanningen die we leveren om de Deliveroo-koeriers keer op keer goed te ontvangen en een goede relatie met hen te onderhouden. Het is dankzij hen dat de klanten ook thuis van onze heerlijke Thaise gerechten kunnen genieten.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.