Jongerentalkshow JEZ! PLEASE! zet studentenraad PXL in de kijker

Tom De Cock trekt in maart telkens naar een van de organisaties waar JEZ!, de opvolger Rode Neuzen Dag, geld voor inzamelt. De studentenraad van Hogeschool PXL is daar immers één van. Met ‘Chat in The Park’ wil de studentenraad zoveel mogelijk in gesprek gaan met de studenten over thema’s waar zij mee zitten. En dat mag er best luchtig aan toegaan. Door tegelijkertijd een picknick of een brunch te organiseren, wordt een babbel over eenzaamheid, welzijn, studiekosten financieren of druk een stukje toegankelijker en makkelijker.