Jongeren uit alle hoeken van Europa verzamelen in Hasselt om robots te bouwen tijdens FIRST Tech Challenge

Het is de eerste Belgische editie van de FIRST Tech Challenge die Voka – KvK Limburg samen met FIRST Tech Challenge Benelux organiseert. Het initiatief is als het ware het grote broertje van de gekende FIRST LEGO League waarbij jongeren tussen 11 en 14 aan de slag gingen met LEGO om een robot te bouwen, die te programmeren en zo op zoek gingen naar oplossingen voor de energiecrisis.

“De FIRST Tech Challenge is er voor jongeren tussen 15 en 18 jaar die hun opgedane kennis tijdens de FIRST LEGO League gebruiken én vergroten. Zo creëren we een vervolgverhaal voor jongeren die gebeten zijn door de STEM-microbe”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Met de FIRST Tech Challenge nemen we onze verantwoordelijkheid om samenwerkingen tussen het onderwijs en de bedrijfswereld te stimuleren.”

Volledig scherm FIRST Tech Challenge © Bart Borgerhoff

Anders dan bij de LEGO League, gingen de jongeren vandaag niet aan de slag met LEGO, maar werden andere materialen gebruikt om geavanceerde robots te bouwen. De resultaten moesten autonoom en manueel enkele opdrachten uitvoeren op een wedstrijdveld. Twee teams namen het telkens tegen elkaar op nadat ze expertise kregen van studenten en lectoren van Hogeschool PXL.

Meer STEM in Limburg

De reden waarom Voka - KvK Limburg zoveel moeite steekt in de verschillende educatieve programma’s, is eenvoudig: “Het Vlaams gemiddelde van het aantal STEM-leerlingen in het secundair onderwijs stijgt sneller dan het gemiddelde in Limburg. We moeten hier dus een tandje bijsteken want een sterke groei van technische en STEM-profielen is nodig om succesvol om te gaan met toekomstige transformaties op vlak van klimaat, energie en digitalisering”, klinkt het. “Met de FIRST Tech Challenge stimuleren we dus de samenwerking tussen onderwijs en de bedrijfswereld. Limburgse bedrijven zetten immers maar al te graag hun schouders zetten onder projecten als deze”, zegt Johann Leten. “Vandaar alvast een warme oproep aan onze ondernemers om zich kandidaat te stellen om hun toekomstige medewerkers te begeleiden doorheen het traject.”

Binnenkort organiseert Voka Limburg voor het eerst de nationale finale van de FIRST Lego League op de T2-campus in Genk. Die zal doorgaan op zaterdag 18 maart 2023. Enkel de beste teams uit de vorige ronde, stromen door naar die finale.

Volledig scherm FIRST Tech Challenge © Bart Borgerhoff

Volledig scherm FIRST Tech Challenge © Bart Borgerhoff

Volledig scherm FIRST Tech Challenge © Bart Borgerhoff

Volledig scherm FIRST Tech Challenge © Bart Borgerhoff

Volledig scherm FIRST Tech Challenge © Bart Borgerhoff

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.