Jessa Ziekenhuis ziet lichte stijging in corona-opnames: 56 positieve patiënten

HasseltNu zo goed als alle coronacijfers opnieuw de lucht in gaan, houden ook onze ziekenhuizen opnieuw hun adem in. Zo ook in Limburg, waar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt 56 positieve coronapatiënten telt.